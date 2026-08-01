В Ессентуках мужа осудят за ограбление жены на 75 тысяч

Узнав, что жена уже едет в полицию, муж выбросил украденное. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае мужчину из Ессентуков обвиняют в грабеже: по версии следствия, он с применением силы отнял у супруги ювелирные украшения во время домашнего конфликта, сообщает «АиФ – Северный Кавказ» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

25-летний мужчина поссорился с женой и решил уйти из дома «не с пустыми руками». Он потребовал наличные. Женщина отказала. Тогда мужчина сорвал у нее с шеи золотую цепочку с кулоном и заставил отдать серьги. Стоимость украшений превысила 75 тысяч рублей.

Забрав драгоценности, он ушел. Позже понял, что погорячился, и попытался помириться. Но узнал, что супруга уже едет в полицию с заявлением. Тогда парень выбросил украшения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Следствие завершено, материалы переданы в суд.

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