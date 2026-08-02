В Херсонесе археологи раскрыли находки в древней гробнице знатной девушки

Гробница поразила археологов обилием погребального инвентаря. Фото: Виктор Вахонеев

Археологи завершили изучение гробницы, найденной в 2022 году под Херсонесом. В ней покоилась 18-летняя Аннион — девушка из знатного рода I–II веков. Исследование заняло несколько лет. Теперь учёные готовы представить результаты коллегам, рассказал «КП-Крым» старший научный сотрудник Виктор Вахонеев.

Гробницу обнаружили в Южном пригороде Херсонеса. Аннион принадлежала к правящей семье. Над захоронением установили стелу с надписью на греческом: «Аннион, дочери Эсхина, сына Героида, умершей в возрасте 18 лет».

Внутри археологи нашли богатый погребальный инвентарь: золотые украшения, перстни, подвески, нашивки, стеклянные флаконы и бальзамарии. Некоторые сосуды выполнены в форме финика и виноградной грозди. Сохранились костяные шкатулки для румян, шпильки и два веретена.

— Это чисто женское захоронение. Также найдено много бус, которые можно восстановить, — пояснил Вахонеев.

Особую ценность представляет краснолаковая чаша с именем Аннион. Это редкий случай, когда имя на предмете совпадает с погребенной.

Антропологический анализ подтвердил: скелет женский, возраст около 20 лет. Причину смерти ещё предстоит установить. Однако учёные уже выяснили, что в межсезонье основной причиной гибели людей в те времена были простудные заболевания.

Сегодня гробница выставлена у южного фасада Музея Античности и Византии в Новом Херсонесе. На одной из стел можно увидеть изображение самой девушки.

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