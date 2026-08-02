В ночь на 2 августа Ростовскую область атаковали полторы сотни БПЛА

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 2 августа Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Силы ПВО сбили полторы сотни вражеских дронов в городе Каменске-Шахтинском и семи районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском.
По информации главы региона, в Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся кабель на крыше элеватора. Пожар потушили, пострадавших нет.
В настоящее время беспилотная опасность в донском регионе сохраняется. Власти просят людей быть осторожными, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовская область несколько ночей подряд подвергается атакам БПЛА
Город Гуково, Батайск и Ростов подверглись атаке беспилотников (подробнее)