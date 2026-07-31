Ростовская область несколько ночей подряд подвергается атакам БПЛА

Силы ПВО уничтожают воздушные цели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область подвергается атакам БПЛА уже несколько ночей подряд. Есть погибшие и пострадавшие. О происшествиях оперативно информируют власти.

Напомним, в ночь на 27 июля ущерб после воздушной атаки зафиксировали в трех районах Ростова-на-Дону. Оказались повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домов и 19 машин. Погибли пять человек: муж и жена, а также семья - двое взрослых и ребенок. Пострадали восемь человек.

В ночь на 28 июля БПЛА уничтожили в акватории Таганрогского залива. Тогда информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В ночь на 29 июля в Таганроге после падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, также пострадал мужчина. Позже стало известно еще об одном пострадавшем. Повреждения получили частные дома в другом районе города. Обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.

В ночь на 30 июля уничтожили более 40 БПЛА в Таганроге, Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском районах.

В селе Русская-Слободка Неклиновского района после падения беспилотника были повреждены два окна. Также кровля и остекление оказалось повреждены в селе Марьевка. Пострадавших не было.

Позже, в течение дня, атаку отразили в Таганроге и Батайске, в Родионово-Несветайском и Мясниковском районах. В Родионово-Несветайском районе произошло возгорание пшеницы в поле, а в Таганроге задействовали саперов для работы с обломками БПЛА.

В ночь на 31 июля, в результате воздушной атаки в городе Гуково пострадала женщина. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали в пункт временного размещения. В Батайске от обломков БПЛА пострадали частные дома и здание магазина.

Утром 31 июля в хуторе Рогожкино Азовского района пострадал ребенок, он был доставлен больницу. В Батайске на месте падения обломков БПЛА задействовали экстренные службы, сотрудники администрации уже проводят подомовой обход для оценки ущерба. Утром воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. Было уничтожено около десятка БПЛА.

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