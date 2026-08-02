В Ростовской области 17-летний мотоциклист погиб в аварии

В Ростовской области погиб в аварии 17-летний мотоциклист. Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области случилось ДТП, в котором погиб 17-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Авария произошла вечером 1 августа в хуторе Почтовый Константиновского района. По предварительным данным, юноша на мотоцикле «Хонда» решил обогнать движущийся впереди автомобиль и столкнулся с «Ладой», которая поворачивала налево. В результате ДТП молодой человек скончался от полученных травм.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекция напомнили, что управлять мопедом (категория «М») и легким мотоциклом (категория «А1») разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения. Полноценная категория «А» доступна только с 18 лет.

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