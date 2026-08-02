С 1 августа вступили в силу новые законы, меняющие жизнь ростовчан

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В августе для жителей Ростовской области вступил в силу ряд законодательных перемен. Об этом рассказали в региональном отделении СФР.

Больничные для самозанятых

В августе Социальный фонд начнет делать первые выплаты по больничным листам для самозанятых — участников эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Их получат те, кто вступил в программу в январе 2026 года.

— Выплаты положены спустя полгода после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных платежей. О том, что возникло право на пособие, СФР уведомит через Госуслуги, — объяснили в Соцфонде.

Пересчет пенсий

Также с 1 августа получат прибавку пенсионеры, которые в 2025 году продолжали официально работать. Перерасчет проведут автоматически, без заявлений.

— Размер прибавки у каждого будет индивидуальным. Максимально можно получить три пенсионных балла, что в денежном выражении составляет 470,28 рубля, - уточнили в региональном отделении СФР.

Льготы без документов

С 1 августа по 31 марта 2027 года в трех регионах — Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях — пройдет эксперимент по автоматическому предоставлению льгот по карте «Мир». Многодетные, пенсионеры, инвалиды и студенты смогут получать скидки при оплате проезда, посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов.

Для этого нужно зарегистрировать на Госуслугах свою карту «Мир» от любого банка.

Налоговые уведомления

С 1 августа все россияне с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг будут автоматически получать уведомления по налогам на недвижимость, транспорт, землю и НДФЛ. Раньше для этого требовалось отдельное заявление.

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