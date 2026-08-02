В нескольких городах и районах Дона отключили воду из-за проблем со скважинами

Жители донских хуторов и поселков временно остались без холодной воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области несколько городов и районов остались без воды. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Подача холодной воды временно остановлена в Гуково и Зверево, а также в Каменском и Красносулинском районах. Это связано с выходом из строя скважин верхнего яруса и критическим уровнем воды в трех резервуарах.

Без воды остались, в частности, жители хуторов Старая Станица, Малая Каменка, Волченский и поселка Рубежный в Каменском районе.

Ремонтные работы планируют завершить до конца воскресенья, 2 августа. Для обеспечения людей водой организован ее подвоз. Заявку можно оставить по номеру 8 (863) 28 557 77.

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