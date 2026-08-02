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НовостиОбщество2 августа 2026 13:42

С начала лета в водоемах Ростовской области утонули 24 человека

В Ростовской области растет количество утонувших
Марина ЮРЬЕВА
В Ростовской области с начала лета выросло количество утонувших по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

В Ростовской области с начала лета выросло количество утонувших по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Количество утонувших в донских водоемах увеличилось с начала лета 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Юг» сообщил главный государственный инспектор Ростовской области по маломерным судам Вячеслав Каргин.

По словам спикера, в донском регионе с начала лета утонули 24 человека, включая троих детей, а в прошлом году за такой же период – 19.

Специалист связывает это с беспечным поведением отдыхающих, а также с сокращением количества официальных пляжей в Ростовской области. Если в 2025 году их было 96, то в этом – 82. Вот люди и купаются в непредназначенных для этого местах.

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