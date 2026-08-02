В Ростовской области во время пожара погиб 62-летний мужчина

В Ростовской области во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в доме тело мужчины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области во время пожара погиб 62-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Возгорание произошло 31 июля в одноквартирном жилом доме на улице Лермонтова в Азове. Пламя охватило площадь 20 квадратных метров. К месту ЧП прибыли восемь пожарных на двух спецмашинах. Во время борьбы с огнем они обнаружили тело погибшего.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в станице Мариинской Константиновского района загорелось сено в тюках на площади 200 квадратов. К счастью, никто не пострадал. Пламя потушили 10 сотрудников МЧС на шести единицах техники. Причину пожара предстоит выяснить дознавателю.

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