На трассе М-4 «Дон» при виде полицейских пассажир иномарки выбросил наркотики

Донские автоинспекторы задержали пассажира с наркотиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области сотрудники ДПС задержали мужчину с пакетом наркотиков. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел 30 июля на трассе М-4 «Дон». Автоинспекторы остановили «Мерседес Бенц Е200» под управлением 46-летней женщины. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился 49-летний мужчина. Пока полицейские проверяли у женщины документы, он вышел из машины и бросил на землю полимерный прозрачный пакет с порошком белого цвета. Автоинспекторы заметили «маневр». Они изъяли подозрительное вещество и передали на экспертизу, которая показала, что в пакете находилось психотропное средство.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, - сообщили в ведомстве.

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