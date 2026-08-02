США вводят залоги до 20 тысяч долларов для виз граждан 50 стран

В перечень вошли 50 государств, включая 30 африканских стран, а также Грузию, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

США ввели постоянный залоговый механизм для туристических и деловых виз граждан 50 стран, включая Грузию, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан. Размер возвратного депозита может достигать 20 тысяч долларов. Правила начинают действовать с 3 августа, сообщает RTVI со ссылкой на Госдепартамент.

Залог могут потребовать при подаче заявления на визы категорий B-1 (туристические) и B-2 (деловые). Это — гарантия того, что иностранец покинет США в установленный срок. Размер депозита, максимум — 20 тысяч долларов, определяет консул. Деньги вернут, если обладатель визы выедет вовремя, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. Залог могут удержать при нарушении условий пребывания.

Пилотная версия программы действовала с августа 2025 года в течение 12 месяцев. Тогда консулы могли требовать залог в 5, 10 или 15 тысяч долларов. Теперь программа стала постоянной.

В перечень вошли 50 государств, включая 30 африканских стран, а также Грузию, Киргизию, Таджикистан и Туркменистан. России в списке нет.

Ранее, в середине июля, США ужесточили правила выдачи виз студентам и журналистам.

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