Валуев призвал не обольщаться допуском российских боксеров к международным турнирам

Николай Валуев прокомментировал решение о допуске российских боксеров к международным соревнованиям с флагом и гимном. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экс-чемпион мира, депутат Николай Валуев поддержал допуск российских боксеров к международным турнирам с государственной символикой, однако призвал не торопиться с выводами относительно решения исполкома World Boxing. Об этом он заявил в интервью RTVI.

По словам парламентария, возможность выступать под флагом и с гимном нужно использовать. Он рад, что у спортсменов появился шанс выйти на олимпийский турнир с национальной символикой.

Вместе с тем Валуев предостерег от эйфории. Отборочные турниры стартуют ближе к Играм, поэтому пока рано говорить о лицензиях. Решение World Boxing он назвал не причиной для восторгов, а частью околоспортивного политического процесса.

По его мнению, национальным федерациям предстоит выбрать между IBA и World Boxing. Позицию МОК Валуев охарактеризовал как «разделяй и властвуй». Он также обратил внимание на возможные сложности с календарем: если турниры будут накладываться друг на друга, россиянам придется выбирать.

— Практика уже показывала, что все в одночасье легко меняется, — отметил депутат.

Напомним, 30 июля World Boxing допустила российских боксеров всех возрастов к своим турнирам с флагом и гимном. В апреле 2026 года Россия вступила в федерацию, а в июле ограничения по нейтральному статусу сняли.

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