В Ростовской области мужчина ранил двух человек из травматического пистолета

В Ростовской области задержали мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета. Фото: МВД РО

В Ростовской области мужчина ранил из травматического оружия двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Инцидент произошел 1 августа на улице М. Горького в Волгодонске. Мужчина произвел несколько выстрелов из травмата и ранил двух человек во время конфликта.

Очевидцы сообщили о стрельбе в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого — им оказался 36-летний местный житель. У него изъяли травматический пистолет. В отношении «стрелка» было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

- Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельбу возле торгового центра в Ростове устроил отец пятерых детей

По словам очевидцев, мужчина принес в ТЦ целый арсенал оружия (подробнее)