Депутат Европарламента Картайзер назвал наплыв мигрантов в Сеуте провалом Шенгена

К вечеру 31 июля более 48 тысяч мигрантов из 50 тысяч, незаконно проникших в Сеуту, вернулись в Марокко. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Беспрецедентный приток мигрантов в испанский анклав Сеута на североафриканском побережье говорит о кризисе Шенгена и бездействии испанского правительства, считает депутат Европарламента Фернан Картайзер. Такое мнение он высказал RTVI.

По его словам, Шенгенская зона давно под угрозой, а недостатки системы свободного передвижения вызывают растущее недовольство внутри ЕС. Картайзер подчеркнул: миграционная политика Мадрида спровоцировала нынешний кризис. Он напомнил о легализации 500 тысяч мигрантов и решении Верховного суда, отменившего немедленное возвращение нелегалов.

На фоне событий Франция направила четыре мобильных подразделения, самолеты и беспилотники на границу с Испанией, сообщил президент Эммануэль Макрон. Италия временно ввела пограничный контроль для граждан третьих стран, прибывающих из Испании.

К вечеру 31 июля более 48 тысяч мигрантов из 50 тысяч, незаконно проникших в Сеуту, вернулись в Марокко. Причина — соглашение Мадрида и Рабата, а также отсутствие работающих магазинов и кафе.

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