Инфантино отказался от продажи прав на ЧМ после угроз бойкота

В итоге президент ФИФА заявил, что отказывается от плана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава ФИФА Джанни Инфантино отказался от идеи продажи доли коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Проект вызвал протесты: десятки сборных пригрозили бойкотом турниров, пишет RTVI.

В конце июля ФИФА объявила о плане создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise с капиталом 20 миллиардов долларов. Она должна была заниматься организацией мероприятий и коммерческой деятельностью — трансляциями, спонсорством, продажей билетов и лицензированием. Миноритарные доли планировалось продать частным инвесторам. Группу инвесторов должна была возглавить компания, связанная с семьёй президента США Дональда Трампа.

Однако проект вызвал массовое недовольство. УЕФА и все 55 национальных ассоциаций пригрозили бойкотом турниров ФИФА. В заявлении европейского союза подчеркнули: чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это наследие, созданное игроками, командами и болельщиками, и оно не продаётся.

Против плана выступили также конфедерации Северной и Центральной Америки и Азии, но бойкотом не грозили.

На фоне скандала в отставку подал старший советник Инфантино Карлос Кордейро, представлявший ФИФА в рабочей группе Белого дома по подготовке к ЧМ 2026. Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур назвал инвестиционный план «проектом одного человека».

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм назвал предложение возмутительным, а самого Инфантино — неподходящим человеком для руководства организацией.

В итоге президент ФИФА заявил, что отказывается от плана.

— Внимательно выслушав все мнения, я понял, что этот проект вызвал разногласия, которые больше не соответствуют поставленной цели, — пояснил он.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года и планирует переизбираться в 2027-м. На фоне скандала в качестве альтернативного кандидата рассматривали главу «Пари Сен-Жермен» Нассера аль-Хелаифи, но его представитель опроверг эти слухи.

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