Депутат Останина предложила выплатить родителям школьников 20–30 тысяч к сентябрю

В комитет поступают жалобы от родителей на дороговизну школьной одежды, обуви, канцтоваров и учебников. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Нина Останина предложила премьер-министру Михаилу Мишустину выплатить российским семьям со школьниками по 20–30 тысяч рублей к 1 сентября. Размер помощи могут увеличить для семей в сложной ситуации. Документ имеется в распоряжении RTVI.

В обращении глава думского комитета по защите семьи напомнила: расходы на подготовку к учебному году растут каждый год. В комитет поступают жалобы от родителей на дороговизну школьной одежды, обуви, канцтоваров и учебников.

Останина сослалась на опыт 2021 года. Тогда семьи со школьниками получили по десять тысяч рублей на ребенка. Выплату оформили более чем на 20 миллионов детей, из бюджета направили около 200 миллиардов рублей.

Депутат подчеркнула: новая мера особенно важна для многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Она ссылается на Стратегию семейной и демографической политики до 2036 года и нацпроект «Семья».

Кроме того, Останина предложила пересмотреть порядок использования маткапитала. Сейчас семья может получить единовременно не более десяти тысяч рублей. Депутат просит увеличить лимит. Правительство уже дало отрицательный отзыв на этот законопроект, но депутат просит премьера пересмотреть решение.

— Мы должны сделать так, чтобы 1 сентября был и оставался праздником для российских семей, — говорится в обращении.

Схожую инициативу Останина выдвигала в 2023 году. Тогда она предлагала выплачивать семьям сумму в размере единого ежемесячного пособия.

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