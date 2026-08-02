Эксперт по туризму Мкртчян: шансы на чартеры Россия — Мексика стремятся к нулю

Запустить чартеры сложно как российским, так и мексиканским компаниям. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шансы на запуск прямых чартеров между Россией и Мексикой близки к нулю, заявил вице-президент «Альянса туристических агентств» Алексан Мкртчян. Переговоры длятся два года, но безрезультатно, пишет RTVI.

Поводом для обсуждения стало заявление посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса. Он сообщил, что мексиканские туроператоры ведут переговоры с российскими авиакомпаниями о запуске чартеров. Представители туристического совета штата Кинтана-Роо подтвердили готовность к диалогу.

Однако Мкртчян назвал перспективу нереалистичной. По его оценке, вероятность запуска рейсов из России в Мексику — 0%. Для сравнения: Индонезия — 20%, Таиланд — 30%, Малайзия — 40%.

Эксперт пояснил: проблема не в стоимости билетов. Препятствия — технические и политические. Запустить чартеры сложно как российским, так и мексиканским компаниям.

Тема прямого авиасообщения обсуждается не первый год. В 2019 году московские чиновники говорили о пользе рейсов для деловых контактов. Мексиканская сторона называла эту идею «замечательной». Однако прямых рейсов тогда не было, чартеры летали только из Канкуна.

В июле 2023 года посол признавал, что возобновить авиасообщение будет сложно. В ноябре 2025 года сообщалось о переговорах с двумя авиакомпаниями. Также планировалось открыть представительство бюро по туризму Мексики в Москве в феврале 2026 года.

Дополнительным стимулом называли чемпионат мира по футболу. Летом 2026 года матчи прошли в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее. Однако, по мнению Мкртчяна, это не изменит ситуацию.

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