Получившую 7 млн рублей за погибшего мужа жену с Кубани обвинили в фиктивном браке

В 2025 году мужчина погиб. «Вдова» оформила все положенные меры поддержки. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Краснодарском крае правоохранительные органы расследуют дело местной жительницы, которая получила более семи миллионов рублей социальных выплат, предназначенных для семей погибших бойцов СВО, будучи в фиктивном браке. Об этом пишет «КП-Кубань».

Все началось в 2024 году. 18-летняя девушка заключила брак с участником СВО. Однако, как выяснила Славянская межрайонная прокуратура, супруги не жили вместе, не вели общего хозяйства и не планировали создавать семью. Единственная цель — получить выплаты в случае гибели военнослужащего.

В 2025 году мужчина погиб. «Вдова» оформила все положенные меры поддержки. Общая сумма составила более семи миллионов рублей.

Прокуратура подала иск о признании брака недействительным. Суд удовлетворил требования. После этого материалы передали в следственные органы. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении соцвыплат в особо крупном размере.

Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения — всех семи миллионов рублей.

Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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