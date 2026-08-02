Кубанские хирурги спасли кисть, которую он почти отрезал болгаркой

Врачи смогли спасти кисть пациенту. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае мужчина едва не потерял кисть из-за неосторожной работы с болгаркой. Спасти руку удалось врачам Ейской районной больницы — операция длилась четыре часа, сообщает «КП – Кубань».

Пациента доставили в приемный покой в тяжелом состоянии. Диск болгарки повредил лучезапястный сустав, перерезал артерии, нервы и сухожилия. Без немедленной помощи ткани быстро отмирают, и руку пришлось бы ампутировать.

Министр здравоохранения края Владимир Крушельницкий рассказал об уникальной операции. По его словам, одно неверное движение едва не стоило мужчине конечности.

Врачи Ейской ЦРБ провели сложнейшую микрохирургическую работу. Операция длилась около четырёх часов. Хирурги восстановили лучевую артерию, сшили срединный нерв и сухожилие сгибателя первого пальца. Для закрытия раны использовали местные ткани.

Кровоток в кисти полностью восстановили. Пальцы снова обрели чувствительность и подвижность.

Сейчас опасность миновала. Пациенту предстоит реабилитация, чтобы разработать сухожилия и вернуть мелкую моторику.

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