35 лет назад смерч под Туапсе уничтожил села и унес 27 жизней

Каждый август к мемориалу приходят с цветами. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В Краснодарском крае почтили память жертв разрушительного наводнения 1991 года, которое в считанные часы унесло жизни десятков людей, сообщает «КП – Кубань».

В ночь с 31 июля на 1 августа 1991 года на Туапсинский район обрушилась одна из самых страшных катастроф в истории края. Гигантский смерч, зародившийся над морем, принес в горы миллиарды тонн воды. За несколько часов села Георгиевское и Анастасиевка превратились в руины, а река Пшенахо унесла жизни людей.

Трагедия случилась внезапно. Жаркий июльский день не предвещал беды, вспоминают старожилы. Но смерч, насыщенный морской водой, двинулся вглубь материка, уперся в склоны Кавказского хребта и «лопнул». В горах начался ливень невиданной силы. Земля, перенасыщенная влагой, поползла оползнями. Потоки грязи и деревьев перегородили русла рек. Когда вода прорвала завалы, на район обрушился водяной столб высотой до восьми метров.

Главный удар приняла на себя долина реки Пшенахо. Очевидцы вспоминают: река ревела так, что криков людей не было слышно. Вода поднималась мгновенно. Те, кто успевал, забирались на крыши, но поток смывал дома вместе с фундаментами. В Георгиевском стихия полностью уничтожила около 20 жилых домов. Мосты, парк, автопарк совхоза — всё было сметено. Людей, животных и обломки уносило в Чёрное море. По официальным данным, погибли 27 человек, большинство — жители Георгиевского.

Масштаб бедствия оказался колоссальным. В Туапсе вода разрушила резервуары нефтебазы — в экосистему вылилось более шести тысяч тонн нефтепродуктов. Дороги и железнодорожное полотно между Туапсе и Сочи оказались размыты. Курортный регион был полностью отрезан от внешнего мира. В Новой Мацесте под воду ушли 254 дома.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 3 по 7 августа в Ростове пройдут массовые отключения света

На следующей неделе сотни домов в Ростове останутся без света (подробнее)