В Краснодаре могут закрыть центр помощи людям с ментальными нарушениями

Общественники говорят, что продолжали платить прежнему арендодателю, пока в марте 2026 года в центр не пришла прокурорская проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре под угрозой закрытия оказался единственный инклюзивный центр «Доброе место», который помогает более чем 100 людям с ментальными нарушениями. Из-за судебного спора с Росимуществом счета организации «Добрый-Юг» заблокированы. Общественники вынуждены освободить помещение и ищут средства на продолжение работы, рассказали в «КП – Кубань».

Центр лишился возможности платить за аренду и зарплаты специалистам. Чтобы снизить финансовую нагрузку, команда решила переехать в помещение поменьше. Для этого благотворители запустили экстренный сбор средств.

— Нам как никогда нужна помощь. Из-за судебных разбирательств и ареста счетов мы оказались в тупике. Нет денег на аренду и зарплаты. Чтобы продолжить занятия и переехать, нужно собрать 1 800 000 рублей — на год аренды, — пояснила изданию руководитель организации Богдана Руднева.

На момент публикации собрано всего около 25 тысяч рублей.

Проблемы начались, когда здание, где располагался центр, частично перешло государству. С мая 2025 года «Добрый-Юг» арендовал помещения у частников и исправно платил. В декабре половина здания перешла в собственность Росимущества.

О смене собственника организацию не уведомили, говорят в инклюзивном центре. Общественники говорят, что продолжали платить прежнему арендодателю, пока в марте 2026 года в центр не пришла прокурорская проверка.

— Мы стали заложниками чужого конфликта. О переходе доли государству нам никто не сообщил. Платили по старому договору, пока не пришла прокуратура! — говорят волонтеры.

В краевой прокуратуре подтвердили, что зафиксировали нарушения порядка использования федерального имущества и передали материалы в Росимущество.

Пока организация через суды доказывает, что исправно платила аренду, доступ к счетам и новым грантам остается закрытым.

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