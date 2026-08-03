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НовостиОбщество3 августа 2026 5:25

На Дону из-за гроз и жары до +36 градусов ввели желтый уровень опасности

В Ростовской области ожидают перепады температуры от +36 до +19 градусов
Елена РЕПИНА
На Дону обещают жару до +36 градусов.

На Дону обещают жару до +36 градусов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, экстренное предупреждение будет действовать в регионе до 5 августа.

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни воздух днем раскалится до +31…+36 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +19…+24 градусов. Ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер.

Из-за такой погоды в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах Дона сохраняется высокий риск возникновения ландшафтных пожаров.

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