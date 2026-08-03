В Ростовской области в минувшие сутки, 2 августа, произошло 29 пожаров

В Ростовской области минувшие сутки, 2 августа, выдались напряженными для сотрудников МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области минувшие сутки, 2 августа, выдались напряженными для сотрудников МЧС. Так, по данным экстренного ведомства, спасатели боролись с 29 пожарами. Из них 11 были техногенными, в остальных случаях горел камыш и сухая трава.

Также специалисты ликвидировали последствия пяти аварий.

— На происшествия выезжали 280 человек, были задействованы 80 единиц техники, — сказали в региональном МЧС.

Ранее «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» сообщала, что из-за погодных условий в регионе ввели желтый уровень опасности. Он будет действовать до 5 августа. Так, по данным синоптиков, в эти дни столбики термометра поднимутся до +36 градусов, возможны дожди и грозы.

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