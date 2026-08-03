В Ростовской области стартует эксперимент по предоставлению мер соцзащиты

Льготы должны предоставить после регистрации карты на портале госуслуг. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области, а также в Тюменской области и Башкирии с 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года проведут эксперимент по использованию платежных карт «Мир» для предоставления мер соцзащиты нескольким категориям льготников. Постановление утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды и студенты после регистрации карты «Мир» на портале госуслуг автоматически должны получать льготы при оплате проезда на городском и пригородном транспорте, при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов.

За реализацией инициативы будут следить на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, с помощью карты «Мир» можно будет подтверждать льготы без передачи персональных данных.

По итогам эксперимента сформируют доклад, на основе которого будут принимать решение о расширении практики предоставления льгот на териитори всей страны.

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