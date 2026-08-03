Речь идет о больнице на улице Юности. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске отремонтировали городскую больницу №3 на улице Юности. Об этом в соцсетях рассказал глава города Павел Исаков.

- Рад сообщить, что капитальный ремонт в больнице завершен. Строительная готовность - 100%. Сейчас ведется подготовка к подключению здания к необходимым инженерным сетям, - написал Павел Исаков.

Обновленное здание глава города осмотрел вместе с заместителем губернатора Олесей Старжинской и министром здравоохранения Ростовской области Наири Варданяном. В ходе проверки обсудили дальнейшее поэтапное оснащение медицинского учреждения.

- Понимаем, что потребуется дополнительное финансирование. Первоочередная задача - открыть поликлинику и диагностические кабинеты, чтобы люди как можно скорее смогли получать необходимую помощь, - подчеркнул Павел Исаков.

О сроках открытия поликлиники, а также о дальнейшем оснащении больницы городские власти должны сообщить дополнительно.

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