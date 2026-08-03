Ночью в Ростове на детской площадке нашли шестилетнего мальчика без взрослых

Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники ПДН. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью в Ростове-на-Дону на детской площадке обнаружили шестилетнего мальчика. Ребенок был совсем один, поэтому очевидцы сразу же вызвали полицию. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказал собственный источник.

Оказалось, что мама юного ростовчанина была на суточной рабочей смене, а сам ребенок находился под присмотром старшего брата. Когда брат уснул мальчик вышел во двор.

- Сейчас ребенок уже находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составили протокол (ч. 1 ст. 5.35 КРФ об АП). Теперь в произошедшем будут разбираться сотрудники ПДН, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

С 1 августа вступили в силу новые законы, меняющие жизнь ростовчан

Изменения в законодательстве, вступившие в силу в августе, затронут работающих пенсионеров, самозанятых и многодетные семьи (подробности)