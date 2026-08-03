Аграрии Ростовской области завершают уборку урожая на площади в 3,3 млн га

Уборочная кампания вышла на финишную прямую. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Уборочная кампания в Ростовской области вышла на финишную прямую. Об этом 3 августа в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, к этому моменту в хозяйствах обмолотили уже 2,9 млн га, это около 90% площадей. Напомним, общая площадь посевов ранних зерновых и зернобобовых культур в 2026 году составляет 3,3 млн га, в том числе 2,8 млн га приходится на озимые.

- Условия уборки непростые, но аграрии показывают достойные результаты. При этом Ростовская область является одним из ведущих экспортеров. Доля региона - около 12% от общего объема российского экспорта зерна с географией поставок более чем в 100 стран, - отметил Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что в этом году перестройка логистики привела к снижению закупочных цен на зерно у сельхозтоваропроизводителей.

- Сейчас правительство Ростовской области совместно с Минсельхозом и Минтрансом России прорабатывают все возможные варианты для скорейшей стабилизации ситуации. В региональном минсельхозпроде работает горячая линия для аграриев, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

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