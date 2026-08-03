Ландшафтные пожары вспыхнули в Азовском и Каменском районах Ростовской области

Пожарные тушат сухую растительность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два ландшафтных пожара разгорелись в Азовском и Каменском районах Ростовской области днем 3 августа. Информация поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

В Азовском районе, вблизи поселка Овощного, тушат сухую растительность и камыш. Огнем охвачено 300 кв. метров. На месте задействовали восемь пожарных и две автоцистерны.

- Угрозы распространения пожара нет, - подчеркнули в МЧС.

Также 900 кв. метров травы тушат в районе станции Репной и вблизи трассы Р-260. В этом случае, по инстрации спасателей, угрозы также нет.

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