Жителям Ростовской области рассказали, как распознать рак легкого

Следует регулярно проверять здоровье даже при отсутствии симптомов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи НМИЦ онкологии Минздрава России рассказали жителям Ростовской области, как распознать рак легкого. Речь идет об одном из самых агрессивных онкозаболеваний, поэтому нужно следить за самочувствием и помнить о вредных факторах, вызывающих заболевание.

Указанный вид рака по-прежнему остается одним из лидеров по заболеваемости и смертности среди других злокачественных новообразований.

- Чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Рост заболеваемости особенно заметен среди людей после 60 лет. Один из главных факторов развития рака легкого - курение. Чем больше стаж курения, тем выше риски. Это касается как обычных сигарет, так и электронных, - предупреждает заведующий отделением торакальной онкологии НМИЦ онкологии Минздрава России, к.м.н., доцент Дмитрий Харагезов.

Также заболевание может появиться у людей, работающих на вредном производстве, где есть цементная, асбестовая или угольная пыль. Еще одним опасным сигналом могут быть хронические заболевания легких, в том числе вирусные инфекции, осложненные пневмонией. В некоторых случаях влияет наследственность.

Все перечисленные факторы - повод внимательнее относиться к состоянию легких. Врачи подчеркивают: на ранних стадиях симптомов нет, признаки серьезного заболевания проявляются в запущенных случаях.

- Кашель, в том числе с кровью, осиплость, одышка, общее недомогание с температурой и слабостью. Симптомы похожи на простуду, ОРВИ, воспаление легких, но могут говорить о развитии злокачественного процесса. Боль в грудной клетке и беспричинная потеря веса также повод заподозрить новообразование. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу: терапевту, пульманологу или онкологу, - подчеркивает Дмитрий Харагезов.

На ранних стадиях возможны органосохранные эндоскопические операции. В запущенных случаях применяется сложное комплексное лечение с применением химиотерапии, хирургического и лучевого лечения.

При раке легкого I стадии шансы на излечение составляют 80%, при II стадии - 50%.

Следует регулярно проверять здоровье даже при отсутствии симптомов: нужно проходить профосмотры, диспансеризацию, выполнять рентгеновские исследования. Врач советуют отказаться от курения, а при работе во вредных условиях нужно всегда использовать индивидуальные средства защиты.

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