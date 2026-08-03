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НовостиОбщество3 августа 2026 15:21

До конца года в Таганроге расселят жильцов трех аварийных многоэтажек

Глава Таганрога назвала адреса домов, жильцов которых расселят в ближайшем будущем
Анна ШИЛЯЕВА
До конца года в Таганроге расселят жильцов трех аварийных многоэтажек.

До конца года в Таганроге расселят жильцов трех аварийных многоэтажек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге Ростовской области три аварийных многоквартирных дома планируют полностью расселить до конца 2026 года. В частности, речь идет о высотках, расположенных по адресам: переулок 17-й Новый, 3, улица Комарова, 8 и станция Марцево, 2-1.

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, расселение многоэтажки на станции Марцево, 2-1, сейчас находится на финальной стадии.

Ситуация с домом в переулке 17-м Новом, 3, выглядит более сложной, однако и там наблюдается уверенная положительная динамика.

В аварийном доме на улице Комарова, 8, главной задачей на данный момент остается согласование выкупной стоимости жилья с собственниками. Согласие с предложенными условиями уже выразила 21 семья.

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