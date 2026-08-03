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НовостиОбщество3 августа 2026 15:46

Под Ростовом после жалобы родителей на состояние школы следователи начали проверку

Глава СК России взял на контроль проверку по поводу состояния одной из донских школ
Елена РЕПИНА
После жалобы родителей школьников следователи начали проверку.

После жалобы родителей школьников следователи начали проверку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, начатой из-за неудовлетворительного состояния здания одной из школ в Новочеркасске Ростовской области. Основанием для вмешательства следователей стало обращение, поступившее от родителей и учителей. Заявители рассказали, что учебное заведение давно нуждается в капитальном ремонте.

— Здание 1937 года постройки в 2018 году признано аварийным. Сроки проведения ремонтных работ в строении затягиваются и постоянно переносятся, — отметили в Донском следкоме.

Следственное управление СК России по Ростовской области даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание здания.

— Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, а также мерах, принимаемых для защиты прав несовершеннолетних, — рассказали в Донском следкоме.

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