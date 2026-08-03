Под Ростовом после жалобы родителей на состояние школы следователи начали проверку

После жалобы родителей школьников следователи начали проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, начатой из-за неудовлетворительного состояния здания одной из школ в Новочеркасске Ростовской области. Основанием для вмешательства следователей стало обращение, поступившее от родителей и учителей. Заявители рассказали, что учебное заведение давно нуждается в капитальном ремонте.

— Здание 1937 года постройки в 2018 году признано аварийным. Сроки проведения ремонтных работ в строении затягиваются и постоянно переносятся, — отметили в Донском следкоме.

Следственное управление СК России по Ростовской области даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание здания.

— Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, а также мерах, принимаемых для защиты прав несовершеннолетних, — рассказали в Донском следкоме.

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