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НовостиОбщество3 августа 2026 16:17

В Ростове на Суворовском две недели не будет горячей воды

В Ростове крупный ЖК из-за плановых работ останется без горячей воды
Елена РЕПИНА
В Ростове-на-Дону, в микрорайоне «Суворовский», на две недели отключат горячую воду.

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне «Суворовский», на две недели отключат горячую воду.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне «Суворовский», на две недели отключат горячую воду. Об этом рассказала областной министр ЖКХ Антонина Пшеничная. Это ограничение связано с плановым ремонтом на котельной № 21.

— Подача водоснабжения в границах улиц: Султана Амет-Хана — Андреева — Белоусова — Дубинина — Петренко — Петрова — Платона Кляты — Уланская — Висаитова — Печерского — Драгунская — Измайловский бульвар, запланирована с 7 по 20 августа, — отметила Антонина Пшеничная.

Ранее «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» сообщала, что с 3 по 7 августа в Донской столице будут массово отключать свет.

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