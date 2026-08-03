В Ростове оцепили пляж на левом берегу Дона

Полицейские оцепили территорию и на время работ не пускали на нее отдыхающих. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове сегодня, 3 августа, на пляже, расположенном на левом берегу, отдыхающая нашла в воде предмет, который якобы был похож на взрывное устройство. Об этом в городских пабликах рассказали очевидцы инцидента.

Со слов одного из свидетелей, девушка достала предмет из воды, а потом, испугавшись, кинула его обратно в реку. После на место были вызваны экстренные службы.

Отдыхающие рассказали, что полицейские оцепили территорию и на время работ не пускали на нее отдыхающих. На данный момент официального комментария от донской полиции не поступало. Как только он будет предоставлен, мы сразу же опубликуем его на нашем сайте.

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