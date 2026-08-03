В Ростове после шторма убрали 400 поваленных деревьев. Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону продолжается расчистка улиц после непогоды, обрушившейся на регион на прошлой неделе. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия ураган. Так, в разных районах города порывы ветра срывали крыши с домов, валили деревья и конструкции, а улицы затапливало из-за ливня.

По данным городской администрации, за последние три дня сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы, связанные с устранением последствий непогоды, 88 раз. Начиная с субботы, 25 июля, силами спасательных бригад с улиц Донской столицы убрали в общей сложности более 400 рухнувших деревьев.

Как рассказали в администрации города, специалисты работают во всех районах. Они распиливают упавшие стволы, освобождают проезжие части и тротуары, а также срезают нависающие ветви, которые представляют потенциальную опасность.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Больше ста происшествий, тысяча упавших деревьев, действует режим ЧС: Последние новости о «шторме века» в Ростове на 27 июля 2026