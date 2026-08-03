В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников

В Таганроге Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге Ростовской области в понедельник вечером, 3 августа, объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Срочное предупреждение опубликовала в своих социальных сетях глава городской администрации Светлана Камбулова.

Она призвала жителей соблюдать осторожность, не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Также рекомендуется покинуть улицу и держаться подальше от окон.

Светлана Камбулова напомнила, что категорически запрещается вести фото- и видеосъемку как самих беспилотников, так и работы систем противовоздушной обороны.

При обнаружении летательных аппаратов либо их обломков необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию или по единому номеру экстренных служб 112.

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