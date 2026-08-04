Жару до +36 обещают синоптики в Ростовской области во вторник. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 4 августа ожидается жаркая, сухая и без надежды на небольшой дождь. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, осадки в Ростове-на-Дону 4 августа не ожидаются. Будет переменная облачность без существенных осадков. Восточный ветер задует со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В ночь на 5 августа также будет переменная облачность, ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В Ростовской области во вторник прогнозируют переменную облачность. Днем местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Восточный ветер разовьет свою скорость до 7 – 12 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. В ночь на среду – переменная облачность, ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 4 августа днем поднимется до +34 – +36 градусов. В ночь на 5 августа ожидается +21 – +23 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +31 – +36 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до +19 – +24 градусов, местами до +14.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах норма – от 753 до 760 миллиметров ртутного столба.

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