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НовостиОбщество4 августа 2026 4:32

Около 40 БПЛА сбили в девяти районах Ростовской области в ночь на 4 августа

По северу Ростовской области отразили воздушную атаку
Екатерина ПОПОВА
По северу Ростовской области отразили воздушную атаку.

По северу Ростовской области отразили воздушную атаку.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 4 августа в северных районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Около 40 дронов уничтожили в девяти районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что беспилотники сбили в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском районах.

– Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, – сказано в сообщении.

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