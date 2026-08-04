Около 40 БПЛА сбили в девяти районах Ростовской области в ночь на 4 августа

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 4 августа в северных районах Ростовской области отразили атаку беспилотников. Около 40 дронов уничтожили в девяти районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Известно, что беспилотники сбили в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском районах.
– Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, – сказано в сообщении.
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