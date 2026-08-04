Ростовский врач-анестезиолог помогал раненым на пляже в Архипо-Осиповке

Врач из Ростова оказал помощь раненым на пляже Архипо-Осиповки в первые минуты после атаки БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время атаки БПЛА на пляже в Архипо-Осиповке оказался врач-анестезиолог из Ростова-на-Дону. Он был одним из отдыхающих. Доктор не остался в стороне и в первые минуты после случившегося сразу начал оказывать помощь пострадавшим на месте. А затем направился в местную больницу, чтобы помочь коллегам. Об этом в своих соцсетях сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова.

По ее словам, многие отдыхающие получили травмы от разлетевшейся гальки. Людей прямо с пляжных лежаков грузили в кареты скорой помощи.

Также ранее стало известно о двух погибших детях из Шахт. Они тоже в момент воздушной атаки были на пляже в Архипо-Осиповке.

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