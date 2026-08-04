20 загораний сухой растительности и камыша потушили за сутки в Ростовской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки, 3 августа, подразделения МЧС России по Ростовской области отработали более тридцати вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе донского ведомства.
Спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров, а также 20 загораний сухой растительности и камыша. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий семи дорожно-транспортных происшествий.
В работах участвовали 248 человек личного состава и 62 единицы спецтехники.
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