В Цимлянском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель «Нивы», двое пассажиров пострадали

Смертельное ДТП произошло в станице Красноярская Цимлянского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Цимлянском районе Ростовской области в станице Красноярская произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 59-летний водитель «МАЗа» выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада 2121» под управлением 46-летнего водителя.

В результате столкновения водитель «Лады» скончался на месте от полученных травм. Двое пассажиров, 23 и 19 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение Волгодонска.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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