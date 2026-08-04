В Таганрогском заливе женщине стало плохо во время купания

62-летняя женщина погибла в Таганрогском заливе из-за внезапного ухудшения самочувствия. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге в районе улицы Адмирала Крюйса, 2/11, произошла трагедия на воде. Об этом сообщили в донском МЧС.

62-летняя женщина зашла в Таганрогский залив и почувствовала себя плохо. Очевидец, выходивший из воды, заметил ее и вытащил на берег. Женщина была без сознания. Отдыхающие пытались привести ее в чувство, но все попытки не увенчались успехом. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

По данным спасателей, с начала купального сезона в водоемах Ростовской области погибло 26 человек, из них трое — дети.

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