Почти пять миллионов рублей направят на очистку лесов в Ростове-на-Дону

В Ростове ищут подрядчика на очистку лесов за пять миллионов рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На очистку городских лесов в Ростове-на-Дону планируют направить почти пять миллионов рублей. Тендер на выполнение работ был размещен на портале госзакупок. Заказчиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства города.

Подрядчику предстоит ликвидировать стихийные свалки в лесных зонах и вывезти собранный мусор на утилизацию. По условиям контракта, исполнитель обязан вести фотофиксацию каждого этапа — от начала уборки до полной очистки территории с двух ракурсов.

Контролировать выполнение работ будут с помощью спутниковой съемки. Кроме того, подрядчик должен будет предоставить заказчику справку с указанием общего объема и веса вывезенного мусора.

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