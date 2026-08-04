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НовостиОбщество4 августа 2026 10:11

Две компании подали иски о банкротстве подрядчика, ремонтировавшего дороги Ростова

Ростовский дорожный подрядчик оказался на грани банкротства
Екатерина ПОПОВА
Ростовский дорожный подрядчик оказался на грани банкротства.

Ростовский дорожный подрядчик оказался на грани банкротства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупный дорожно-строительный подрядчик, выполнявший работы по благоустройству улично-дорожной сети Ростова-на-Дону, оказался на грани банкротства. Уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о признании компании несостоятельной опубликовано на портале «Федресурс».

Инициатором процедуры выступила одна из металлообрабатывающих компаний. Это уже не первый подобный случай. Весной аналогичное уведомление направляла московская организация. Кроме того, с начала августа было досрочно расторгнуто сразу несколько договоров лизинга на специализированную технику и оборудование.

Отметим, что в активе компании — работы на двух ключевых магистралях донской столицы. На улице Большой Садовой подрядчик выполнял ремонтные работы стоимостью около 34 млн рублей, а реконструкция участка улицы Малиновского обошлась городскому бюджету почти в 287 млн рублей.

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