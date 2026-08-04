Первый в России археологический музей-заповедник «Танаис» празднует 65-летие

В «Танаисе» открылась юбилейная выставка к 65-летию музея. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мясниковском районе Ростовской области празднует 65-летие первый в России археологический музей-заповедник «Танаис». Он возник на месте древнего города, основанного боспорскими греками еще в первой трети III века до нашей эры, и некогда служившего северо-восточным форпостом античного мира. В честь юбилея в главном зале музейного комплекса открылась выставка. В экспозиции — уникальные книги, значки, керамика, редкие фотографии, которые десятилетиями по крупицам собирали сотрудники. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Один из разделов выставки посвящен Валерию Чесноку — первому директору «Танаиса». Он возглавлял музей три десятилетия и превратил его в объект мирового значения. Валерий Чеснок пришел сюда молодым археологом в 1970 году, через два года уже руководил музеем и оставался верен «Танаису» до последних дней. Два года назад на территории городища установили барельеф в его честь.

Сегодня фонды музея насчитывают более 160 тысяч экспонатов. Их можно увидеть в Музее истории Танаиса, Музее исторического костюма и на открытых площадках, где среди древних артефактов — половецкие каменные изваяния, античные пифосы и образцы вооружения. Здесь же воссозданы крепостная башня, хижина меота, половецкое святилище и макеты античных укреплений. В течение года музей будет встречать гостей на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею.

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