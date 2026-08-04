Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 11:27

В водоемах Ростовской области не нашли опасных инфекций

Роспотребнадзор проверил водоемы Ростовской области
Екатерина ПОПОВА
Роспотребнадзор проверил водоемы Ростовской области.

Роспотребнадзор проверил водоемы Ростовской области.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Ростовской области не выявил возбудителей инфекционных заболеваний в водоемах, используемых для отдыха. Об этом говорится на сайте ведомства.

С начала года специалисты исследовали 273 пробы на микробиологию, 156 — на паразитологию и 27 — на вирусологию. Во всех образцах патогенов, включая вирусы, не было обнаружено.

– В целях обеспечения контроля за безопасностью воды водоемов в зонах рекреаций Ростовской области в летний период 2026 года Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в порядке мониторинга осуществляется контроль качества воды, – добавили в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганрогском заливе женщине стало плохо во время купания