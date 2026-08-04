Ростовчанка рассказала об обстановке в Геленджике после атаки БПЛА

Отдыхающие вернулись на пляж через два часа после воздушной атаки в Геленджике. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Ростовчанка, отдыхающая в Геленджике, рассказала об обстановке в городе и в селе Архипо-Осиповка после атаки БПЛА, произошедшей 3 августа. Об этом сообщает «Панорама».

По словам очевидицы, место происшествия было оперативно оцеплено - туда никого не пускали. При этом никакой паники ни среди местных, ни среди приезжих нет. Люди продолжают отдыхать в безопасных местах.

Напомним, в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли семь человек. Пострадали 58: 37 из них получили амбулаторную помощь, 21 остаются в больнице.

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