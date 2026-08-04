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НовостиОбщество4 августа 2026 12:16

200 уличных фонарей заменят на набережной в Ростове

Освещение на улице Береговой в Ростове обновят до конца третьего квартала 2026 года
Ангелина СКИБА
Освещение на улице Береговой в Ростове обновят до конца третьего квартала 2026 года.

Освещение на улице Береговой в Ростове обновят до конца третьего квартала 2026 года.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

На набережной в Ростове-на-Дону заменят 200 уличных фонарей. Ранее решить ситуацию местные жители попросили в ходе интерактивного приема губернатора, сообщил глава города Александр Скрябин.

На участке улицы Береговой от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска освещение действительно не работает. Темнота создает неудобства для пешеходов, повышает риски ДТП и осложняет работу оперативным службам.

По словам главы города, МКП «Ростгорсвет» уже включило замену 200 светильников в план на текущий год. Часть фонарей сломались, часть - устарели. Работы должны заверить до конца третьего квартала 2026 года.

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