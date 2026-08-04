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НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:55

Жителя Аксая осудили за покушение на убийство знакомого

В Ростовской области осужденный за покушение на убийство получил более 7 лет колонии
Ангелина СКИБА
Нападавшего суд признал виновным.

Нападавшего суд признал виновным.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

40-летнего жителя Аксая осудили за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в апреле 2025 года между мужчиной и его знакомым произошла ссора на почве личной неприязни. Участник разборки сделал не менее четырех выстрелов, а потом нанес жертве удары ногами. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.

Нападавшего суд признал виновным (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

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