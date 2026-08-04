Нападавшего суд признал виновным. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

40-летнего жителя Аксая осудили за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в апреле 2025 года между мужчиной и его знакомым произошла ссора на почве личной неприязни. Участник разборки сделал не менее четырех выстрелов, а потом нанес жертве удары ногами. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.

Нападавшего суд признал виновным (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Межрайонная инспекция ФНС потребовала от ФК «Ростов» 2,8 млн рублей

Финансовые претензии к ФК «Ростов» зафиксировали в Арбитражном суде региона (подробности)