Межрайонная инспекция ФНС потребовала от ФК «Ростов» 2,8 млн рублей

Иск поступил в Арбитражный суд Ростовской области. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Межрайонная инспекция ФНС №23 по Ростовской области потребовала от АО ФК «Ростов» 2,8 млн рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд региона, но пока остается без движения.

В электронной картотеке суда указано, что обращение поступило 9 июля 2026 года. Истец потребовал взыскать задолженности по пени. 16 июля рассмотрение материалов приостановили из-за того, что иск подали с нарушениями.

В суде истцу предложили до 28 августа 2026 года устранить недочеты в заявлении и представить доказательства того, что в адрес ответчика поступали требования об уплате средств.

Напомним, ранее с ФК «Ростов» взыскали более 313 млн рублей долга за аренду земли.

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