Трамваи «Татра» сняли с маршрутов в Ростове

Трамвайные вагоны вывели из эксплуатации из-за их состояния. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трамваи «Татра» в Ростове-на-Дону вывели из эксплуатации в связи с их критическим износом. Об этом со ссылкой на паблик «Трамваи Ростова» сообщает «Городской репортер».

Вагоны чехословацкого производства выведены из оборота окончательно.

Также стало известно, что в Ростове после временной приостановки возобновили работу трамваев № 7 и 10. При этом трамвай № 10 теперь курсирует по сокращенному маршруту - от площади Мичурина до пересечения Крепостного переулка и улицы Текучева.

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