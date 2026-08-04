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НовостиОбщество4 августа 2026 13:05

Трамваи «Татра» сняли с маршрутов в Ростове

Трамваи «Татра» больше не будут курсировать в Ростове из-за технического состояния
Ангелина СКИБА
Трамвайные вагоны вывели из эксплуатации из-за их состояния.

Трамвайные вагоны вывели из эксплуатации из-за их состояния.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трамваи «Татра» в Ростове-на-Дону вывели из эксплуатации в связи с их критическим износом. Об этом со ссылкой на паблик «Трамваи Ростова» сообщает «Городской репортер».

Вагоны чехословацкого производства выведены из оборота окончательно.

Также стало известно, что в Ростове после временной приостановки возобновили работу трамваев № 7 и 10. При этом трамвай № 10 теперь курсирует по сокращенному маршруту - от площади Мичурина до пересечения Крепостного переулка и улицы Текучева.

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